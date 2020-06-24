23 июня при въезде в Москву на проспекте Маршала Жукова в тоннеле загорелся автомобиль Ниссан Куашкай. Сразу же образовалась огромная пробка и тоннель заволокло дымом. Очевидцы происходящего выкладывали видео в социальные сети. Всех пассажиров и водителей пришлось экстренно выводить на поверхность. На некоторое время движение в центр города по новорижскому направлению было полностью остановлено. На место происшествия сразу же были вызваны пожарные и сотрудники МЧС. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки. После ликвидации возгорания всех вернули в свои автомобили и движение было восстановлено.
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия , Видео , МЧС , Москва
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