Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
23 июня при въезде в Москву на проспекте Маршала Жукова в тоннеле загорелся автомобиль Ниссан Куашкай. Сразу же образовалась огромная пробка и тоннель заволокло дымом. Очевидцы происходящего выкладывали видео в социальные сети. Всех пассажиров и водителей пришлось экстренно выводить на поверхность. На некоторое время движение в центр города по новорижскому направлению было полностью остановлено. На место происшествия сразу же были вызваны пожарные и сотрудники МЧС. Пожар удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки. После ликвидации возгорания всех вернули в свои автомобили и движение было восстановлено.
Происшествия , Видео , МЧС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолёта Путина
Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолёта Путина
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Древний «осетр» оказался не осетром
Древний «осетр» оказался не осетром
Украина предстанет перед судом по делу МН17
Украина предстанет перед судом по делу МН17
Видео
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
01:02
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
Происшествия
Российские депутаты устроили драку на заседании
01:10
Российские депутаты устроили драку на заседании
Политика
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
04:17
Появилось видео экскурсии по Главному храму ВС РФ
Общество
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение