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В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
В Москве задержали около 30 криминальных авторитетов
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах
"В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе", — сказал собеседник агентства, отметив, что часть задержанных оказались вооружены.
По словам источника, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о стрельбе на северо-востоке Москвы.
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Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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