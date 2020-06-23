Арестованный внук Ишаева госпитализирован

Неизвестно, с чем конкретно связано плохое самочувствие мужчины, но его госпитализировали не из-за ДТП, в которое он попал, сообщает «Московский комсомолец».

После выписки из больницы Игорь Ишаев вернётся в спецприёмник для отбывания наказания за вычетом срока, который он проведёт на лечении.

Авария с участием Ишаева произошла 17 июня в Пресненском районе Москвы на улице 1905 года. Мужчина не справился с управлением и на «Порше Панамера» протаранил на встречной полосе сначала «Порше Макан», а затем «Ауди А8». Сотрудники ДПС установили, что в момент ДТП Ишаев был пьян, у него в крови было обнаружено 0,738 промилле алкоголя.

В суде Игорь Ишаев заявил, что не смог затормозить, потому что у него «застряла нога». Мужчина объяснил, что всему виной футбольная травма. Он заявил, что алкоголь в его крови остался после вечеринки, которая произошла накануне, а после ДТП он перенервничал и решил «заглушить» стресс тремя бутылками пива.

Пресненский районный суд назначил Ишаеву административный арест на 12 суток за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Об этом писал NEWS.ru.

Ранее Ишаев уже попадал в ДТП в Москве. На трассе в 2017 году он на Mercedes врезался в фуру.