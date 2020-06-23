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Арестованный за пьяное ДТП внук экс-губернатора Ишаева госпитализирован 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Арестованный внук Ишаева госпитализирован
Фото: Mash
Из спецприёмника №2 в Москве госпитализирован внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
Неизвестно, с чем конкретно связано плохое самочувствие мужчины, но его госпитализировали не из-за ДТП, в которое он попал, сообщает «Московский комсомолец».
После выписки из больницы Игорь Ишаев вернётся в спецприёмник для отбывания наказания за вычетом срока, который он проведёт на лечении.
Авария с участием Ишаева произошла 17 июня в Пресненском районе Москвы на улице 1905 года. Мужчина не справился с управлением и на «Порше Панамера» протаранил на встречной полосе сначала «Порше Макан», а затем «Ауди А8». Сотрудники ДПС установили, что в момент ДТП Ишаев был пьян, у него в крови было обнаружено 0,738 промилле алкоголя.
В суде Игорь Ишаев заявил, что не смог затормозить, потому что у него «застряла нога». Мужчина объяснил, что всему виной футбольная травма. Он заявил, что алкоголь в его крови остался после вечеринки, которая произошла накануне, а после ДТП он перенервничал и решил «заглушить» стресс тремя бутылками пива.
Пресненский районный суд назначил Ишаеву административный арест на 12 суток за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Об этом писал NEWS.ru.
Ранее Ишаев уже попадал в ДТП в Москве. На трассе в 2017 году он на Mercedes врезался в фуру.
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Происшествия , Виктор Ишаев , Игорь Ишаев , ГИБДД , Московский комсомолец , Москва , Хабаровский Край
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