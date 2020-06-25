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«Он был вооружён»: Соловьёв раскрыл детали ЧП с солдатом на параде Победы 

News.ru 19 минут назад
«Был вооружен»: Соловьев раскрыл детали ЧП с солдатом
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал случай, который произошёл на Красной площади во время парада Победы. Солдат-срочник устроил настоящую провокацию. Сейчас он задержан.
Ранее появилась информация о том, что сотрудникам контрразведки ФСБ удалось предотвратить инцидент на параде Победы. Они потребовали вывести из парадного расчёта в резерв солдата-срочника. Военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, парень устроил провокацию. Он прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. На данный момент он задержан. В отношении него будет заведено уголовное дело. Кроме того, перед парадом на Красной площади молодой человек кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Молодой человек на тренировках входил в основную группу. Но незадолго до парада его перевели в резерв. Судя по всему, ему напекло в голову. Ему показалось, что его облучают из машины, которая стояла рядом. Что за ним следят. И вот он решил разбить стекло этой машины. Он был вооружён карабином. Он нанёс два удара по стеклу. Его тут же привели в чувства. После этого он написал объяснительную записку. Он не стал говорить о каких-то планах. Видно, что человеку просто напекло в голову, — заявил журналист в эфире программы «Соловьёв Live».
Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади в Москве. На него прибыли лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и другие.
Как информировал NEWS.ru, журналисты проанализировали все речи Владимира Путина, предваряющие парады Победы, и назвали самые часто употребляемые слова.
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Комментарии 1
Происшествия , Общество , Аслан Бжания , Владимир Соловьев , Сооронбай Жээнбеков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Милорад Додик , ФСБ , Федеральная служба охраны
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