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Брошенных родителями детей нашли в Москве 

Вероника Полынина 14 минут назад
Брошенных родителями детей нашли в Москве
Фото: РИА Новости
В квартире на Аргуновской улице в Москве нашли пятерых детей без родителей с няней-китаянкой.
По данным телеграм-канала Life Shot, все пятеро — младенцы, старшему из которых — 3 месяца. По информации телеграм-канала Mash, возраст детей: пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года.
Дети были обнаружены медицинскими работниками, которые приехали по вызову к одному из младенцев.
По предварительной информации, дети были рождены суррогатными матерями для родителей из Китая, однако из-за пандемии коронавируса китайцы не смогли прилететь за ними. Документов на детей в квартире не было.
Дети госпитализированы в больницы для обследования. В квартире работают соцработники и правоохранители. По факту обнаружения детей СК РФ возбудил уголовное дело.
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