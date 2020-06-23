Брошенных родителями детей нашли в Москве 

В квартире на Аргуновской улице в Москве нашли пятерых детей без родителей с няней-китаянкой.

По данным телеграм-канала Life Shot, все пятеро — младенцы, старшему из которых — 3 месяца. По информации телеграм-канала Mash, возраст детей: пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года.

Дети были обнаружены медицинскими работниками, которые приехали по вызову к одному из младенцев.

По предварительной информации, дети были рождены суррогатными матерями для родителей из Китая, однако из-за пандемии коронавируса китайцы не смогли прилететь за ними. Документов на детей в квартире не было.