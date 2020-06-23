Суд отказался смягчить домашний арест Калви

Суд в Москве не стал смягчать условия домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви . Об этом 23 июня сообщает РИА Новости.

До этого у Калви нашли злокачественную опухоль бедра. Адвокат американца рассказал, что в марте 2020 года его клиенту сделали операцию и он прошел цикл лучевой терапии.

7 мая Калви продлили домашний арест до 13 августа. Мосгорсуд тогда же продлил арест и другим фигурантам дела.

В обвинении говорится, в 2015 году банк «Восточный» выдал безвозвратный кредит в 2,5 млрд рублей «Первому коллекторскому бюро». Следствие утверждает, что вскоре Калви уговорил одного из акционеров погасить задолженность за счет уступки акций люксембургской компании. В материалах дела отмечается, что их стоимость была ниже суммы выданного кредита.