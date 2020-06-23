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Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Волейболист сборной России Александр Кимеров устроил погром посреди дороги. Игрок новоуренгойского клуба «Факел» разозлился на водителя автомобиля, который ехал не по центру полосы и препятствовал обгону. В какой-то момент спортсмен вырвался вперед, затем вышел на дорогу и стал громить машину каршеринга.
Видео инцидента, произошедшего в районе улицы Татьянин Парк, заинтересовало полицейских. Ранее Кимеров уже оказывался участником конфликта, в прошлый раз скандал разгорелся в самолете. Тогда волейболисту запретили выставить ноги в проход.
Происшествия , Видео , Александр Кимеров , СБОРНАЯ РОССИИ
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