Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ 

Волейболист сборной России Александр Кимеров устроил погром посреди дороги. Игрок новоуренгойского клуба «Факел» разозлился на водителя автомобиля, который ехал не по центру полосы и препятствовал обгону. В какой-то момент спортсмен вырвался вперед, затем вышел на дорогу и стал громить машину каршеринга.

Видео инцидента, произошедшего в районе улицы Татьянин Парк, заинтересовало полицейских. Ранее Кимеров уже оказывался участником конфликта, в прошлый раз скандал разгорелся в самолете. Тогда волейболисту запретили выставить ноги в проход.