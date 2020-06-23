В США в штате Северная Каролина во время празднования Дня освобождения рабов произошла кровавая бойня. Сначала легковой автомобиль влетел в толпу людей. На место ДТП приехали сотрудники полиции, которых сразу же окружили участники празднования. Неожиданно неизвестные открыли огонь ппо толпе. Сначала раздавались одиночные выстрелы, потом автоматная очередь. В результате стрельбы на месте погибло 2 человека. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения и сейчас находятся в больницах с разной степенью тяжести состояния здоровья. Семеро из них госпитализированы с огнестрельным ранениями, еще пятеро пострадали от наезда автомобиля.
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
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