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Перестрелка в США в толпе людей попала на видео 

Вадим Дроздов 27 минут назад
В США в штате Северная Каролина во время празднования Дня освобождения рабов произошла кровавая бойня. Сначала легковой автомобиль влетел в толпу людей. На место ДТП приехали сотрудники полиции, которых сразу же окружили участники празднования. Неожиданно неизвестные открыли огонь ппо толпе. Сначала раздавались одиночные выстрелы, потом автоматная очередь. В результате стрельбы на месте погибло 2 человека. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения и сейчас находятся в больницах с разной степенью тяжести состояния здоровья. Семеро из них госпитализированы с огнестрельным ранениями, еще пятеро пострадали от наезда автомобиля.
Происшествия , Видео , США
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