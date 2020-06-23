В Санкт-Петербурге возле входа на станцию метро Рыбацкое подростки избили уличного музыканта и его беременную жену. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как один из агрессоров напал на музыканта, подбежав к нему сзади. Между музыкантом и подростком завязалась драка, к которой подключились еще 4-5 человек. За музыканта начала вступаться его жена. Потасовку разняли прохожие. Семейную пару увезли в больницу с множественными гематомами. Состояние беременной девушки оценивается, как удовлетворительное. По рассказам очевидцев, группе подростков не понравился репертуар уличных музыкантов. Они начали с оскорблений в адрес исполнителей, после чего произошла драка. Полиция ищет нападавших.
Избиение уличных музыкантов попало на видео
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