Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели нашли ещё одно тело под завалами в Киеве 

News.ru 53 минуты назад
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о росте числа жертв после взрыва газа в жилом доме. По его словам, спасатели нашли ещё одно тело под завалами.
Таким образом, общее число подтверждённых смертей в связи с инцидентом выросло до четырёх. Градоначальник в своём Telegram-канале отметил, что в настоящий момент неизвестной остаётся судьба одного жильца многоэтажки.
Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела, — добавил Кличко.
Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru.
В первые часы после взрыва были найдены тела двоих погибших. 21 человека эвакуировали, трое извлечены из-под завалов живыми. Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил, что взрыв мог быть террористическим актом.
Киевская полиция приехала с обысками в газораспределительную компанию и во все коммунальные службы, которые работали в пострадавшем от взрыва доме.
News.ru: последние новости
«Она хотела кремацию на Бали»: найдены предсмертные записки Насти Тропицель «Она хотела кремацию на Бали»: найдены предсмертные записки Насти Тропицель В Петербурге избивших беременную женщину выпороли крапивой В Петербурге избивших беременную женщину выпороли крапивой Восемь детей пропали на юго-западе Китая Восемь детей пропали на юго-западе Китая
Комментарии 9
Происшествия , Видео , Виталий Кличко , Арсен Аваков , МВД , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Умер режиссер «Телефонной будки»
01:00
Умер режиссер «Телефонной будки»
В мире Другое
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Серебренников назвал нелепым обвинение
01:06
Серебренников назвал нелепым обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение