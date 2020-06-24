Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось

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Министерство общественной безопасности и защиты граждан Мексики заявило, что в результате землетрясения на юге страны погибли четыре человека.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Согласно предварительным данным, итогом землетрясения магнитудой 7,5 в штате Оахака стала гибель четырёх человек, жилой фонд получил незначительный ущерб», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в результате подземных толчков были повреждены больницы, а также дорожная и энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось о двух жертвах землетрясения.