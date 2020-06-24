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Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до четырёх 

RT на русском и ещё 33 38 минут назад
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось
Фото: Reuters
Министерство общественной безопасности и защиты граждан Мексики заявило, что в результате землетрясения на юге страны погибли четыре человека.
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Согласно предварительным данным, итогом землетрясения магнитудой 7,5 в штате Оахака стала гибель четырёх человек, жилой фонд получил незначительный ущерб», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в результате подземных толчков были повреждены больницы, а также дорожная и энергетическая инфраструктура.
Ранее сообщалось о двух жертвах землетрясения.
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Происшествия , Катастрофы , Мексика
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