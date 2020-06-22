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Найдены предсмертные записки Насти Тропицель 

Вероника Полынина 6 минут назад
Блогер Анастасия Тропицель, погибшая в ДТП на Бали, предчувствовала смерть. Об этом рассказали «Комсомольской правде» ее друзья, Андрей и Анастасия Лебедевы, у которых она жила на острове.
По словам Лебедевых, за несколько дней до гибели Анастасия заявила, что ей нужно закончить все свои дела. В блокноте, где девушка планировала новые проекты, она написала: «Разгон в новую жизнь», а затем исправила на «На взлет». При этом блогер неожиданно начала благодарить Лебедевых за переезд на Бали.
Очевидцы рассказали об аварии с блогершей
Друзья утверждают, что Анастасия Тропицель хотела быть кремирована на Бали, чтобы ее прах развеяли над океаном. При этом родители Тропицель хотят перевезти тело дочери в Россию и похоронить.
«У нас был разговор с ней об этом, она отвечала так: «Я бы точно не хотела, чтобы меня ели черви». Она не хотела вернуться в Россию и быть закопанной. Мы нашли ее блокнот про новую жизнь, про реинкарнацию. Она хотела другого. Хотела кремацию на Бали, чтобы ее прах развеяли над океаном. Хочется, чтобы ее желание сбылось», — сказали Лебедевы.
Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали во время поездки по шоссе на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.
Комментарии 8
Происшествия , Видео , Андрей Лебедев , Анастасия Лебедева , Комсомольская правда , Бали
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