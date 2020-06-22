Найдены предсмертные записки Насти Тропицель 

По словам Лебедевых, за несколько дней до гибели Анастасия заявила, что ей нужно закончить все свои дела. В блокноте, где девушка планировала новые проекты, она написала: «Разгон в новую жизнь», а затем исправила на «На взлет». При этом блогер неожиданно начала благодарить Лебедевых за переезд на Бали.

Друзья утверждают, что Анастасия Тропицель хотела быть кремирована на Бали, чтобы ее прах развеяли над океаном. При этом родители Тропицель хотят перевезти тело дочери в Россию и похоронить.

«У нас был разговор с ней об этом, она отвечала так: «Я бы точно не хотела, чтобы меня ели черви». Она не хотела вернуться в Россию и быть закопанной. Мы нашли ее блокнот про новую жизнь, про реинкарнацию. Она хотела другого. Хотела кремацию на Бали, чтобы ее прах развеяли над океаном. Хочется, чтобы ее желание сбылось», — сказали Лебедевы.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали во время поездки по шоссе на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.