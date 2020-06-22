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Загорелась российская антарктическая станция 

Вероника Полынина и ещё 12 51 минуту назад
Загорелась российская антарктическая станция
Фото: Wikimedia Commons
На антарктической станции «Мирный» произошел пожар, сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
Пожар произошел накануне в 16.40 по московскому времени в метеокабинете Дома Радио. Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, Дом Радио был полностью уничтожен огнем.
«Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь перекинулся на кают-компанию, но ее удалось оперативно потушить.
Пострадавших в результате пожара нет. 11 полярников, проживавших в здании, переведены в другие корпуса. Всего на станции «Мирный» находятся 23 человека.
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