Очевидцы рассказали об аварии с блогершей

Очевидцы аварии на Бали, в которой погибла 18-летняя блогер Анастасия Тропицель, сообщили подробности трагедии принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
Россиянин Артем рассказал, что проезжал место аварии спустя несколько минут после случившегося.
«Мы увидели поврежденный мотоцикл, рядом стоял еще один. Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре», — сказал он.
Информацию о двух молодых людях подтвердили еще две очевидицы ДТП.
Другая собеседница издания сообщила, что видела лежащую на асфальте Тропицель без признаков жизни. Разбитый мотоцикл лежал в 50 метрах от тела.
Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали 12 июня. Во время поездки по шоссе на мотоцикле девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.