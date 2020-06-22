Очевидцы рассказали об аварии с блогершей

Россиянин Артем рассказал, что проезжал место аварии спустя несколько минут после случившегося.

«Мы увидели поврежденный мотоцикл, рядом стоял еще один. Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре», — сказал он.

Информацию о двух молодых людях подтвердили еще две очевидицы ДТП.

Другая собеседница издания сообщила, что видела лежащую на асфальте Тропицель без признаков жизни. Разбитый мотоцикл лежал в 50 метрах от тела.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали 12 июня. Во время поездки по шоссе на мотоцикле девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.