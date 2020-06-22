Москвичка заперла пятерых детей и уехала на дачу

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Москве многодетная мать заперла в квартире пятерых детей ради поездки на дачу, передает ТАСС

Женщина уехала на дачу и оставила дома детей: мальчиков двух, трех и девяти лет и двух 13-летних девочек-близняшек.

Дети просидели взаперти трое суток, пока соседи не услышали крики о помощи и не вызвали спасателей.

«Полицейские обнаружили в одной из квартир в Москве четверых запертых малолетних детей без еды, самому старшему ребенку 13 лет. По словам детей, мать уехала на дачу, закрыв их», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении матери проводится проверка. Дети госпитализированы в больницу для обследования.

Как писал «Рамблер», в начале июня суд приговорил к обязательным работам женщину, которая на два дня ушла из дома распивать алкоголь, заперев дома на замок четверых детей возрастом от 9 месяцев до 7 лет.