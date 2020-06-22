Планировали теракты: за что судили участников дела «Сети» 

Еще двух фигурантов дела «Сети» осудили в Санкт-Петербурге — программист Виктор Филинков получил 7 лет колонии общего режима , а его соучастник, промышленный альпинист Юлий Бояршинов, 5 лет и 6 месяцев. Суд установил, что они участвовали в террористической группировке, а также незаконно приобрели и хранили взрывчатку. Бояршинов признал вину, а Филинков отвергал обвинения и утверждал, что из него выбивали признание.

Коллегия судей Второго западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге вынесла приговор двум фигурантам дела «Сети» — программисту Виктору Филинкову и промышленному альпинисту Юлию Бояршинову.

Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Филинкову дали 7 лет колонии общего режима, а Бояршинову — 5 лет 6 месяцев.

Судом и следствием установлено, что молодые люди вступили в террористическую организацию «Сеть»*, разделяли взгляды и убеждения сообщества, которые были направлены на изменение политического строя страны путем применения насилия в отношении представителей власти.

По версии обвинения, участники сообщества планировали серию терактов, которая была бы направлена на устрашение мирного населения и захват стратегических объектов. Для подготовки к этому участники сообщества проводили тренировки, в том числе и на территории Ленинградской области , овладевали навыками самообороны, владения оружием, оказания первой медпомощи. Филинков исполнял роль связиста в петербургской ячейке сообщества, а Бояршинов — сапера.

В основу обвинения легли показания Игоря Шишкина и Егора Зорина, которые решили сотрудничать со следствием, а последний написал явку с повинной. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ в январе 2018 года.

На заседаниях суда Бояршинов рассказал о становлении петербургской ячейки «Сети»* — о том, как впервые встретился с участниками организации из Пензы летом 2016 года. Тем временем Филинков всячески отвергал обвинения и утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание.

Отметим, что только 10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд приговорил оставшихся семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Согласно материалам суда, Пчелинцев и неустановленное лицо (в деле указан только его позывной — «Тимофей») в мае 2015 года создали террористическое сообщество под названием «Сеть»* — в него входила группа российских анархистов из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, которые, по версии следствия, планировали вооруженный захват власти, для чего собирались совершить ряд терактов, в частности приуроченных к президентским выборам и чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В Пензе были созданы боевые группы под названием «5.11» («5 ноября») и «Восход», в Санкт-Петербурге — «Марсово поле» и «Иордан Спб» (здесь еще в январе 2019 года по делу «Сети» осудили Игоря Шишкина). В Москве действовала боевая группа «Мск», участники которой до сих пор не установлены.

Как выяснило следствие, «Сеть»* существовала «на принципах строгой конспирации», что позволяло участникам не попадаться на глаза правоохранительных органам — в частности, в их распоряжении было несколько десятков мобильных телефонов и зашифрованных электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

Основным времяпрепровождением фигурантов дела были тренировки. Снаряжение для боевых групп приобретал Пчелинцев — правда, оно было пневматическим игровым, то есть стреляло шариками. Тем не менее некоторые из участников организации оформили себе разрешение и приобрели охотничьи ружья — в частности это сделали Шакурский, Чернов, Иванкин и сам Пчелинцев. У последних двоих, а также у Сагынбаева имелись травматические пистолеты.

Кроме того, по версии следствия, Пчелинцев хранил у себя две боевые гранаты, Шакурский — самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова, Куксов — пистолет Макарова. Сагынбаев же приобрел все необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.

Помимо тренировок, Иванкин и Кульков занимались сбытом наркотиков в крупном размере — это единственное обвинение, с которым молодые люди согласились перед вынесением приговора.

В 2017 году, по данным ФСБ, у «Сети»* был съезд на съемной квартире в Санкт-Петербурге — там участники из разных регионов обсуждали свою готовность к исполнению плана.

О действиях молодых людей стало известно в октябре 2017. Тогда силовики задержали студента Пензенского государственного университета Егора Зорина по подозрению в хранении наркотиков. На допросе он рассказал, что его знакомый Илья Шакурский вместе с друзьями собрал опасную террористическую организацию.

Позже Зорина также хотели привлечь к ответственности за участие в «Сети»*, но 4 сентября 2018 года преследование в отношении молодого человека прекратили, а по статье о хранении наркотиков его наказали тремя годами лишения свободы условно.

После показаний студента правоохранители постепенно стали устанавливать личности всех членов «Сети»* и задерживать их. Большинство обвиняемых сначала подтверждали свое участие в террористической организации, однако потом отказывались от этого, уверяя, что подобные признания они делали под пытками.

За три года расследования дело обрастало все новыми и новыми подробностями. Так, в ноябре 2019 года шесть девушек обвинили Армана Сагынбаева в изнасилованиях и намеренном заражении их ВИЧ-инфекцией, а также в половом контакте с несовершеннолетней. В феврале 2020-го фигуранты дела «Сети»* стали героями еще одной истории. Тогда у издания «Медуза» вышла статья, в которой говорилось о причастности Пчелинцева, Шакурского, Чернова и Иванкина к убийству жителей Пензы Артема Дорофеева и его девушки Екатерины Левченко.

Позже знакомый участников террористической организации Алексей Полтавец рассказал «Медузе», что это он убил Дорофеева, а с Левченко действительно расправился член боевой группировки Иванкин.