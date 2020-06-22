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Ученому из «Роскосмоса» вынесли приговор за госизмену 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Ученому из «Роскосмоса» вынесли приговор за госизмену
Фото: РИА Новости
Суд вынес приговор начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), входящего в «Роскосмос», Роману Ковалеву, обвиняемому в госизмене. Об этом сообщил ТАСС источник в спецслужбах.
По его словам, ученый признал вину и был осужден на семь лет колонии строгого режима. По версии следствия, Ковалев вместе со своим учителем Виктором Кудрявцевым передавал НАТО секретные данные о новейших ракетных разработках.
Ковалев был арестован Лефортовским судом Москвы 5 июня 2019 года.
Об утечке секретных разработок из «Роскосмоса» стало известно в июле 2018 года; ФСБ провела обыски в ЦНИИМаш и исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Работников предприятий проверяли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, которым, предположительно, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно».
Сотрудники спецслужбы задержали 74-летнего сотрудник ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Затем вторым обвиняемым по делу стал ученик Кудрявцева Роман Ковалев, также участвовавший в проекте. По данным следствия, он непосредственно участвовал в передаче информации, сообщает «Коммерсантъ».
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Комментарии
Происшествия , Виктор Кудрявцев , Роман Ковалев , ОРКК , ФСБ , Роскосмос , ЦНИИМАШ , ФСИН , НАТО
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