Ученому из «Роскосмоса» вынесли приговор за госизмену 

Ковалев был арестован Лефортовским судом Москвы 5 июня 2019 года.

Об утечке секретных разработок из «Роскосмоса» стало известно в июле 2018 года; ФСБ провела обыски в ЦНИИМаш и исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК). Работников предприятий проверяли на предмет сотрудничества с западными спецслужбами, которым, предположительно, стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно».

Сотрудники спецслужбы задержали 74-летнего сотрудник ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева и обвинили в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях, используемых в боевых ракетных комплексах «Кинжал» и «Авангард». Затем вторым обвиняемым по делу стал ученик Кудрявцева Роман Ковалев, также участвовавший в проекте. По данным следствия, он непосредственно участвовал в передаче информации, сообщает «Коммерсантъ».