Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки 

Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал коллега историка Олег.

Он рассказал, что с 2017 года раз в год традиционно встречались дома у Соколова, когда в город приезжал их общий знакомый. Очередная встреча пришлась на следующий день после убийства Ещенко.

По словам Олега, хозяин дома вел себя как обычно и был совершенно невозмутим.

«Я заметил лишь, что у Соколова лицо морщинистое какое-то стало. Но вел он себя обычно. Мы сидели в гостиной, а вот дверь в спальню была закрыта. В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было», — рассказал коллега историка.

Соколов сообщил друзьям, что его возлюбленная уехала в Москву. Историк и его гости пили коньяк и чай, два часа беседовали об истории Франции и египетском походе Наполеона.

«Соколов показывал карты на компьютере, шутил, — то есть был абсолютно спокоен. Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу была она», — признался Олег.

Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.