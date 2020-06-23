Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки 

Вероника Полынина и ещё 18 20 минут назад
Историк Олег Соколов устроил вечеринку после убийства Анастасии Ещенко. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал коллега историка Олег.
Он рассказал, что с 2017 года раз в год традиционно встречались дома у Соколова, когда в город приезжал их общий знакомый. Очередная встреча пришлась на следующий день после убийства Ещенко.
По словам Олега, хозяин дома вел себя как обычно и был совершенно невозмутим.
«Я заметил лишь, что у Соколова лицо морщинистое какое-то стало. Но вел он себя обычно. Мы сидели в гостиной, а вот дверь в спальню была закрыта. В квартире все было очень чисто, сухо. Крови не было», — рассказал коллега историка.
Соколов сообщил друзьям, что его возлюбленная уехала в Москву. Историк и его гости пили коньяк и чай, два часа беседовали об истории Франции и египетском походе Наполеона.
«Соколов показывал карты на компьютере, шутил, — то есть был абсолютно спокоен. Мы и понятия не имели, что в соседней спальне, как говорят, в шкафу была она», — признался Олег.
«Просил называть медведиком»: исповедь экс-девушки историка Соколова
Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день убийства между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
Комментарии 6
Происшествия , Видео , Криминал , Убийство , Историк-убийца , Олег Соколов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
РФ предупредили об «украинских граблях» в Белоруссии
РФ предупредили об «украинских граблях» в Белоруссии
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
00:15
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
Политика Социология
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
03:08
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
Происшествия Криминал
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
01:21
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение