В Пензе ребенок пропал во время прогулки

Полиция Пензы разыскивает шестилетнего мальчика, который в понедельник пропал во время прогулки в парке, при себе у ребенка был футбольный мяч, сообщила пресс-служба областного главка МВД

"Управление МВД России по Пензе устанавливает местонахождение шестилетнего Тимура… 22 июня около 11.00 мск он находился на прогулке в Комсомольском (Олимпийском) парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта… Сотрудниками полиции организованы оперативно-поисковые мероприятия. На розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок с короткой стрижкой был одет в голубую футболку и темно-синие шорты, при себе имел белый футбольный мяч.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мальчика, сообщить ее в дежурную часть по телефону 02 или с мобильного — 102.