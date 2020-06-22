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В Пензе пропал шестилетний мальчик во время прогулки 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Пензе ребенок пропал во время прогулки
Фото: РИА Новости
Полиция Пензы разыскивает шестилетнего мальчика, который в понедельник пропал во время прогулки в парке, при себе у ребенка был футбольный мяч, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
"Управление МВД России по Пензе устанавливает местонахождение шестилетнего Тимура… 22 июня около 11.00 мск он находился на прогулке в Комсомольском (Олимпийском) парке со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта… Сотрудниками полиции организованы оперативно-поисковые мероприятия. На розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок с короткой стрижкой был одет в голубую футболку и темно-синие шорты, при себе имел белый футбольный мяч.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мальчика, сообщить ее в дежурную часть по телефону 02 или с мобильного — 102.
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Происшествия , Другое , МВД , Пенза
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