18-летнюю миллионершу убил мотоцикл 

Появились подробности гибели 18-летней российской блогерши-миллионерши Насти Тропицель. Девушка ехала по дороге на мотоцикле со скоростью около 80-100 километров в час, когда "на ровном месте" возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла. Тропицель не удержала равновесие, свернула вправо и врезалась в шлагбаум.

«Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и в этот раз тоже. Настя не виновата, она не превышала скорость», — написал молодой человек блогерши Виктор у себя в Instagram.

За день до трагедии девушка написала в своем Telegram-канале «С любовью, Тропи», что поссорилась с отцом.

«Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — отмечал отец, но девушка настаивала на том, что ей нужна поддержка и силы, так как она переживает период выгорания.

Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.