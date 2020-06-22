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18-летнюю миллионершу убил мотоцикл 

Александр Котлеткин 1 час назад
Появились подробности гибели 18-летней российской блогерши-миллионерши Насти Тропицель. Девушка ехала по дороге на мотоцикле со скоростью около 80-100 километров в час, когда "на ровном месте" возникли быстрые колебания переднего колеса мотоцикла. Тропицель не удержала равновесие, свернула вправо и врезалась в шлагбаум.
«Она всегда ездила безопаснее и аккуратнее всех, и в этот раз тоже. Настя не виновата, она не превышала скорость», — написал молодой человек блогерши Виктор у себя в Instagram.
За день до трагедии девушка написала в своем Telegram-канале «С любовью, Тропи», что поссорилась с отцом.
«Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — отмечал отец, но девушка настаивала на том, что ей нужна поддержка и силы, так как она переживает период выгорания.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.
«Вернулась на Бали уже как к себе домой. Теперь я с визой, и меня ждут два незабываемых месяца! Во всяком случае, ставлю себе обязательство сделать их такими. Завтра буду составлять план: хочу покататься по острову, попрыгать с водопадов, встретить закат на рисовых террасах и проводить солнце на обрыве в Улувату», — поделилась с подписчиками блогерша, перед своим последним путешествием.
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Происшествия , Фото
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