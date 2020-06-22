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Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Спор покупателей в одном из продуктовых магазинов под Киевом перерос в драку. При этом один из участников конфликта использовал в качестве «оружия» колбасу.
Неизвестно, по какой причине мужчины устроили драку, но один из них попытался продолжить выяснение отношений на кулаках на улице. Однако не смог рассчитать силы, за что и поплатился. Накинувшись сзади на своего обидчика, внезапно он упал на асфальт. Второй же участник конфликта воспользовался ситуацией и отлупил упавшего приобретенным в магазине батоном колбасы.
Происшествия , Видео , Киев
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