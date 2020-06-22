Экс-депутат расстрелял плывущую на лодке семью

Бывший муниципальный депутат открыл прицельную стрельбу из карабина по проплывавшим мимо его дачи людям в лодке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информацию от следственного управления по Ленинградской области . Имя предполагаемого злоумышленника — Илья Русинов.

Инцидент, по сведениям журналистов, произошёл 20 июня на озере Любимовское в посёлке Мельниково Приозёрского района.

35-летний Русинов, по версии следствия, увидев, как мимо его дома, расположенного на берегу водоема, проплывает лодка, начал по ней стрелять. В судне в этот момент находились супруги с 14-летней дочерью. В результате серьёзно пострадала женщина: с множественными ранениями ее госпитализировали.

В отношении Русинова было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Стрелок задержан. Его допросили. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.