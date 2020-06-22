ФСБ отказалась раскрыть архивы «палачей» сталинских репрессий

Исследователь архивов Сергей Прудовский подал в суд жалобу на ФСБ , которая отказалась выдать ему документы об исполнителях сталинских репрессий из НКВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Хорошевский суд Москвы назначил на 23 июля рассмотрение этого дела. Прудовский запрашивал у спецслужб уголовные дела шести сотрудников НКВД: Льва Бельского, Михаила Фриновского, Самуила Кремнева-Сундукова, Александра Минаева-Цикановского, Николая Николаева-Журида и Владимира Цесарского. Они входили в состав комиссии НКВД и прокурора СССР и принимали решение о судьбе репрессированных: кого расстрелять, а кого отправить в лагерь. Впоследствии их самих осудили за превышение служебных полномочий, то есть за участие в репрессиях, когда власти стали «подчищать хвосты», поясняет Прудовский. Этих сотрудников отказались реабилитировать. Именно по этой причине ФСБ отказалась выдать их архивы.

Историк хотел изучить протоколы их допросов о работе комиссии, эта информация необходима для книги о национальных операциях НКВД. Он также подал еще один иск к ФСБ на запрет самостоятельного копирования документов в архивах. Ему пришлось переписывать о руки документы по харбинской операции НКВД.

«Но ведь это большой объем, и все переписать просто невозможно», — отмечает Прудовский.

Сергей Прудовский — автор книги о сталинских репрессиях «Спасская красавица», более десяти лет изучает национальные операции НКВД, в рамках которых репрессиям подверглись более 365 тысяч человек.