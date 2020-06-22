Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ отказалась раскрыть архивы «палачей» сталинских репрессий из НКВД 

Lenta.ru 2 часа назад
ФСБ отказалась раскрыть архивы «палачей» сталинских репрессий
Фото: ТАСС
Исследователь архивов Сергей Прудовский подал в суд жалобу на ФСБ, которая отказалась выдать ему документы об исполнителях сталинских репрессий из НКВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Хорошевский суд Москвы назначил на 23 июля рассмотрение этого дела. Прудовский запрашивал у спецслужб уголовные дела шести сотрудников НКВД: Льва Бельского, Михаила Фриновского, Самуила Кремнева-Сундукова, Александра Минаева-Цикановского, Николая Николаева-Журида и Владимира Цесарского. Они входили в состав комиссии НКВД и прокурора СССР и принимали решение о судьбе репрессированных: кого расстрелять, а кого отправить в лагерь. Впоследствии их самих осудили за превышение служебных полномочий, то есть за участие в репрессиях, когда власти стали «подчищать хвосты», поясняет Прудовский. Этих сотрудников отказались реабилитировать. Именно по этой причине ФСБ отказалась выдать их архивы.
Историк хотел изучить протоколы их допросов о работе комиссии, эта информация необходима для книги о национальных операциях НКВД. Он также подал еще один иск к ФСБ на запрет самостоятельного копирования документов в архивах. Ему пришлось переписывать о руки документы по харбинской операции НКВД.
«Но ведь это большой объем, и все переписать просто невозможно», — отмечает Прудовский.
Сергей Прудовский — автор книги о сталинских репрессиях «Спасская красавица», более десяти лет изучает национальные операции НКВД, в рамках которых репрессиям подверглись более 365 тысяч человек.
По данным исследователей «Мемориала», количество репрессированных в СССР может достигать 12 миллионов человек, из них известны имена чуть больше четверти. В 2006 году Генпрокуратура России заявила о пересмотре уголовных дел в отношении 1,24 миллиона человек.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Последние новости
В США Путина поставили в пример Трампу В США Путина поставили в пример Трампу Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июня Названа причина пьяного вождения Ефремова Названа причина пьяного вождения Ефремова
Комментарии
Происшествия , Сергей Прудовский , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Игнатьева рассказала о его последних днях
Вдова Игнатьева рассказала о его последних днях
Rambler Group обеспечила трехразовым питанием два медицинских центра в период…
Rambler Group обеспечила трехразовым питанием два медицинских центра в период…
«Если надо, мы вернемся»
«Если надо, мы вернемся»
Российский БТР взорван в Сирии
Российский БТР взорван в Сирии
Видео
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
02:38
Опубликовано видео акции «Свеча памяти» в городах России
Общество
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
00:24
Опубликовано видео спасения прыгнувшей с 8 этажа девушки
Происшествия
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение