ФСБ отказалась раскрыть архивы «палачей» сталинских репрессий

Исследователь архивов Сергей Прудовский подал в суд жалобу на ФСБ, которая отказалась выдать ему документы об исполнителях сталинских репрессий из НКВД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Хорошевский суд Москвы назначил на 23 июля рассмотрение этого дела. Прудовский запрашивал у спецслужб уголовные дела шести сотрудников НКВД: Льва Бельского, Михаила Фриновского, Самуила Кремнева-Сундукова, Александра Минаева-Цикановского, Николая Николаева-Журида и Владимира Цесарского. Они входили в состав комиссии НКВД и прокурора СССР и принимали решение о судьбе репрессированных: кого расстрелять, а кого отправить в лагерь. Впоследствии их самих осудили за превышение служебных полномочий, то есть за участие в репрессиях, когда власти стали «подчищать хвосты», поясняет Прудовский. Этих сотрудников отказались реабилитировать. Именно по этой причине ФСБ отказалась выдать их архивы.
Историк хотел изучить протоколы их допросов о работе комиссии, эта информация необходима для книги о национальных операциях НКВД. Он также подал еще один иск к ФСБ на запрет самостоятельного копирования документов в архивах. Ему пришлось переписывать о руки документы по харбинской операции НКВД.
«Но ведь это большой объем, и все переписать просто невозможно», — отмечает Прудовский.
Сергей Прудовский — автор книги о сталинских репрессиях «Спасская красавица», более десяти лет изучает национальные операции НКВД, в рамках которых репрессиям подверглись более 365 тысяч человек.
По данным исследователей «Мемориала», количество репрессированных в СССР может достигать 12 миллионов человек, из них известны имена чуть больше четверти. В 2006 году Генпрокуратура России заявила о пересмотре уголовных дел в отношении 1,24 миллиона человек.