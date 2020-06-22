Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чернобыльская зона снова загорелась 

Lenta.ru и ещё 5 38 минут назад
Чернобыльская зона снова загорелась
Фото: Ярослав Емельяненко / Reuters
В Чернобыльской зоне отчуждения снова вспыхнул пожар. Загорелась лесная подстилка. Об этом сообщает «112.ua».
Сообщение о пожаре поступило вечером 21 июня. Возгорание случилось возле села Ильинцы на территории Лубянского лесничества.
Вечером пожар был локализован на площади трех гектаров. «По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
В начале апреля в зоне отчуждения начались лесные пожары, которые удалось полностью ликвидировать только к середине мая. Их общая площадь составила около 20 тысяч гектар. Огонь уничтожил часть лесов, кладбище, территории бывших деревень и военного городка «Чернобыль-2».
В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Последние новости
В США Путина поставили в пример Трампу В США Путина поставили в пример Трампу Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июня Названа причина пьяного вождения Ефремова Названа причина пьяного вождения Ефремова
Комментарии
Происшествия , В мире , Ильинцы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение