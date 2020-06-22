Чернобыльская зона снова загорелась 

В Чернобыльской зоне отчуждения снова вспыхнул пожар. Загорелась лесная подстилка. Об этом сообщает «112.ua».

Сообщение о пожаре поступило вечером 21 июня. Возгорание случилось возле села Ильинцы на территории Лубянского лесничества.

Вечером пожар был локализован на площади трех гектаров. «По состоянию на 7:00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В начале апреля в зоне отчуждения начались лесные пожары, которые удалось полностью ликвидировать только к середине мая. Их общая площадь составила около 20 тысяч гектар. Огонь уничтожил часть лесов, кладбище, территории бывших деревень и военного городка «Чернобыль-2».

В 1986 году на Чернобыльской АЭС случилась авария, был полностью разрушен четвертый энергоблок. В радиусе 30 километров от станции было отселено более 115 тысяч человек, территория объявлена зоной отчуждения.