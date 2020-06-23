Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец Тропицель назвал виновного в ее гибели 

Вероника Полынина и ещё 10 18 минут назад
Отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель обвинил в смерти дочери ее бойфренда Виктора Майдановского.
Как сообщает РЕН ТВ, в закрытом Instagram-аккаунте, посвященном памяти 18-летней Тропицель, ее отец написал, что Майдановский, который был мотоинструктором Анастасии, не должен был позволять ей ехать на мотоцикле, который в четыре раза тяжелее ее самой.
«Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза. И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь», — написал мужчина, добавив, что Майдановский «угробил уже пятерых» людей.
Он также утверждает, что мотоинструктор жил за счет его дочери и «проходил курсы разводил» у секс-инструктора Алекса Лесли.
«На него масса жалоб. Он был в команде Алекса Лесли и Насти Рыбки на секс-тренингах. Был арестован. Проходил курсы разводил», — заявил отец Тропицель.
По его словам, бойфренд его дочери пытается завладеть ее сайтами и счетами.
«Вторые сутки он пытается завладеть ее сайтами и перевести все деньги. Мы, конечно, уже все заблокировали. Но человек пытается ежедневно, постоянно, каждые 15 минут. То, что он говорит, что он переживает, что у него крыша едет — это все неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи», — сообщил мужчина.
Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали во время поездки по шоссе на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.
Комментарии 23
Происшествия , Видео , Бали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Стало известно, кто мог подсадить Ефремова на наркотики
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
01:21
Адвокат раскритиковал спасавших жертву ДТП с Ефремовым
Происшествия Шоу-бизнес
Адвокат опроверг слухи об алкоголизме Ефремова
00:58
Адвокат опроверг слухи об алкоголизме Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Участие Захаровых в ток-шоу объяснили
02:59
Участие Захаровых в ток-шоу объяснили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение