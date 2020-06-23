Отец Тропицель назвал виновного в ее гибели 

Отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель обвинил в смерти дочери ее бойфренда Виктора Майдановского.

Как сообщает РЕН ТВ, в закрытом Instagram-аккаунте, посвященном памяти 18-летней Тропицель, ее отец написал, что Майдановский, который был мотоинструктором Анастасии, не должен был позволять ей ехать на мотоцикле, который в четыре раза тяжелее ее самой.

«Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза. И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь», — написал мужчина, добавив, что Майдановский «угробил уже пятерых» людей.

Он также утверждает, что мотоинструктор жил за счет его дочери и «проходил курсы разводил» у секс-инструктора Алекса Лесли.

«На него масса жалоб. Он был в команде Алекса Лесли и Насти Рыбки на секс-тренингах. Был арестован. Проходил курсы разводил», — заявил отец Тропицель.

По его словам, бойфренд его дочери пытается завладеть ее сайтами и счетами.

«Вторые сутки он пытается завладеть ее сайтами и перевести все деньги. Мы, конечно, уже все заблокировали. Но человек пытается ежедневно, постоянно, каждые 15 минут. То, что он говорит, что он переживает, что у него крыша едет — это все неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи», — сообщил мужчина.

Как сообщал «Рамблер», Анастасия Тропицель погибла на Бали во время поездки по шоссе на мотоцикле. Девушка не справилась с управлением, упала и получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. Тропицель вела блог в Instagram о заработке в интернете и работе над собой. На момент гибели на ее страницу были подписано 1,1 миллиона пользователей.