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Перекачка из резервуара с вытекшим топливом в Якутии завершена — «Сахаэнерго» 

Прайм и ещё 28 48 минут назад
Вытекающее топливо перекачали из резервуара в Якутии
Фото: РИА Новости
Перекачка топлива из резервуара на электростанции в Якутии, из которого вытекло дизельное топливо в объеме 4 тонн, в резервную емкость завершена, МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара в 9.00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в "Сахаэнерго".
"Энергетики производственного подразделения филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго" завершили перекачку топлива из резервуара дизельной электростанции в селе Аргахтах Среднеколымского улуса Республики Саха (Якутия), из которого сегодня в почву вытекло около 4 тонн топлива", — сообщили агентству в компании.
Как отмечает "Сахаэнерго", ведется организация работ по рекультивации почвы.
"МЧС в 9.00 мск доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара. Сразу после обнаружения утечки топлива "Сахаэнерго" приступило к ликвидации последствий инцидента", — сообщили в компании.
Ранее в субботу представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло дизельное топливо. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекало дизтопливо, составляет 160 тонн.
Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости — в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.
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