Российская блогерша-миллионница погибла в 18 лет 

Российская блогерша Анастасия Тропицель, заработавшая первый миллион в 15 лет, насмерть разбилась на мотоцикле на Бали . Смерть россиянки подтвердила ее мать.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — написала женщина в инстаграме дочери.

В Сети уже появились кадры с места аварии. Возле окровавленного тела 18-летней девушки на корточках сидит молодой человек в белых шортах и футболке. Затем тело закрывают и забирают сотрудники специальной службы.

По словам очевидцев, девушка ехала на мотоцикле по Сансет Роуд в балийском районе Кута, передает РЕН ТВ

Рядом ехал её молодой человек, на таком же байке. По непонятной причине мотоциклы молодых людей столкнулись. Байк Тропицель врезался в разделительный бордюр. Она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте.

За несколько дней до гибели девушка написала в соцсетях, что поссорилась с отцом из-за своего парня, любителя мотоциклов

«Твой мотоциклист тянет тебя вниз». — пророчески обратился к ней родитель.

Восемнадцатилетняя Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, интернет-заработкам и самосовершенствованию. По её словам, первый миллион она заработала в 15 лет. У аккаунта Тропицель более миллиона подписчиков.