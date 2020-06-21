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Российская блогерша-миллионница погибла в 18 лет 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Российская блогерша-миллионница погибла в 18 лет
Фото: Instagram
Российская блогерша Анастасия Тропицель, заработавшая первый миллион в 15 лет, насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Смерть россиянки подтвердила ее мать.
«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — написала женщина в инстаграме дочери.
В Сети уже появились кадры с места аварии. Возле окровавленного тела 18-летней девушки на корточках сидит молодой человек в белых шортах и футболке. Затем тело закрывают и забирают сотрудники специальной службы.
По словам очевидцев, девушка ехала на мотоцикле по Сансет Роуд в балийском районе Кута, передает РЕН ТВ.
Рядом ехал её молодой человек, на таком же байке. По непонятной причине мотоциклы молодых людей столкнулись. Байк Тропицель врезался в разделительный бордюр. Она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте.
За несколько дней до гибели девушка написала в соцсетях, что поссорилась с отцом из-за своего парня, любителя мотоциклов
«Твой мотоциклист тянет тебя вниз». — пророчески обратился к ней родитель.
Восемнадцатилетняя Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, интернет-заработкам и самосовершенствованию. По её словам, первый миллион она заработала в 15 лет. У аккаунта Тропицель более миллиона подписчиков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Тропицель была номинирована на премию Kids Choice Award 2019 телеканала Nickelodeon.
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Происшествия , РЕН ТВ , Бали
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