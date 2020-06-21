Погибла известная российская блогер Настя Тропицель. Она и молодой человек ехали рядом на мотоциклах. Предположительно, они столкнулись, после чего девушка врезалась в разделительный бордюр и сильно ударилась головой. 18-летняя блогерша-миллионник скончалась на месте.

Во время ДТП погибла 18-летняя блогерша Настя Тропицель, на аккаунт в Instagram которой подписаны более одного миллиона человек.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — говорится под последним постом на странице девушки.

О том, что девушка разбилась на мотоцикле, попав в аварию на Бали , рассказали пользователи в комментариях. Как отмечает РЕН ТВ, ссылаясь на слова очевидцев, Тропицель ехала на своем красном мотоцикле по Сансет-Роуд в городе Кута на Бали. Рядом с ней на таком же мотоцикле был молодой человек. В какой-то момент их мотоциклы столкнулись, и девушка врезалась в разделительный бордюр, рассказывают очевидцы.

Предварительно, юная блогерша получила тяжелую травму головы и скончалась на месте ДТП, передает РЕН ТВ. СМИ также опубликовало видео, которое засняли местные жители уже после аварии. На кадрах видно, как на асфальте лежит тело, предположительно Тропицель, а неподалеку от нее на дороге видны одинаковые мотоциклы.

За день до трагедии девушка написала в свое Telegram-канале «С любовью, Тропи», что поссорилась с отцом. «Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — отмечал отец, но девушка настаивала на том, что ей нужна поддержка и силы, так как она переживает период выгорания.

Анастасия Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете, внутренней свободе и работе над собой. «Просто мечтала о свободе», — вот так я стала миллионером в 15 лет. Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — написала она в описании к аккаунту в Instagram.

Свой первый миллион она накопила за три года. По ее словам, она с 12 лет вела YouTube-канал и к 15 годам у нее на счету уже был миллион.

«У меня не было больших затрат на жизнь, жила с родителями, иногда ходила в кафе и покупала себе одежду. Так и получилось, что в 15 лет на счету накопился 1000000 рублей», — писала Тропицель на свой странице в Instagram.

В одном из последних постов девушка пишет, что для нее «самое ключевое и важное» — «всегда делать то, что страшно».

«Выходя из зоны комфорта и погружаясь в стресс, я безвозвратно выхожу на новый уровень», — отмечала она.

При этом блогерша напоминала своим подписчикам, что важно «слушать себя», «ухаживать за собой», проявляя любовь к себе.

«Я — самое важное, что у меня есть», — добавила она.

Она также поделилась с пользователями, что старается во время конфликтов «занимать позицию наблюдателя и рассматривать ситуацию со стороны». ⠀ Девушка также написала, что «если хочется одолеть новую вершину», она ищет того человека, «кто уже достиг ее» и просит ее научить сделать подобное.

«Не переставать учиться, постоянно заниматься саморазвитием: получать новые знания, которые ведут к цели; изучать себя и становиться более осознанной», — написала Тропицель.

Она также отметила, что благодаря негативным ситуациям она получает опыт, воспринимая их как жизненный урок, после чего старается «реагировать иначе на такую ситуацию в следующий раз».

«И самое новое: воспринимать жизнь как игру. Быть в моменте, пробовать, не заморачиваться. Это всего лишь опыт, всегда можно начать сначала», — заключила блогерша.

В начале мая этого года в свой 25-й день рождения погиб американский блогер Кори Ла Бэрри. Об этом говорилось в сообщении TMZ. Молодой человек ехал в машине с участником шоу «Мастер тату» Дэниелом Силвой, который был за рулем. В какой-то момент Силва не справился с управлением и врезался в дорожный знак и дерево.

Основной удар пришелся на пассажирское сиденье, на котором сидел молодой блогер. Сам же Силва не получил серьезных травм. Из-за того, что он значительно превысил скорость и, по словам свидетелей, сел за руль в нетрезвом состоянии, его задержали по подозрению в убийстве.