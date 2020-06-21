Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве мужчина заступился за незнакомку у магазина и получил удар ножом 

ТАСС и ещё 1 26 минут назад
Мужчина заступился за незнакомку и получил удар ножом
Фото: ТАСС
Мужчина заступился за незнакомую девушку в ходе драки у магазина на юге Москвы и получил удар ножом. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, 21 июня 2020 года вблизи одного из магазинов, расположенных по улице Чертановской в городе Москве, между группой мужчин произошла драка, в ходе которой одному из участников были причинены ножевые ранения. Со слов очевидцев, мужчина, которому нанесли ножевые ранения, перед началом драки заступился за незнакомую девушку", — сказала Иванова.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие устанавливает участников драки.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
ТАСС: последние новости
В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости В Якутии на электростанции произошла утечка топлива из емкости Источник: психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым Источник: психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым Петербургская полиция проводит проверку после драки подростков с уличными музыкантами Петербургская полиция проводит проверку после драки подростков с уличными музыкантами
Происшествия , Юлий Иванов , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение