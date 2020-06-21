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Верзилова допрашивали в качестве свидетеля 

News.ru и ещё 29 1 час назад
Верзилов перестал выходить на связь
Фото: ТАСС
Адвокат издателя «Медиазоны» и активиста Петра Верзилова Леонид Соловьёв рассказал о допросе своего подзащитного. По его словам, мужчина проходит по делу как свидетель.
Он подтвердил, что допрос проходил по статьям об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти, передаёт ТАСС.
Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя, — подчеркнул юрист.
Как писал NEWS.ru, десять неизвестных мужчин утром 21 июня выломали дверь квартиры, в которой проживает издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов. В настоящее время сам мужчина не выходит на связь.
Верзилов сообщил журналистам о том, что его дверь ломают, в 07:16 мск. После этого его знакомые и сотрудники СМИ пытались дозвониться до него, но безуспешно.
Позднее корреспонденты приехали домой к активисту. Они убедились, что дверь действительно выломана. По поводу инцидента с журналистами поговорила соседка Верзилова по лестничной клетке. Женщина рассказала, что к активисту утром пришли десять человек. Двое из них были в форме сотрудников правоохранительных органов, отметил другой сосед. Позднее хозяин квартиры, которую снимает Верзилов, прибыл на место события после новостей о взломе. Мужчина долгое время пытался открыть дверь ключом, но безуспешно.
Хозяин квартиры рассказал, что узнал о случившемся из СМИ. После многократных неудачных попыток ему всё же удалось открыть сломанную дверь снаружи. Мужчина вместе с журналистами вошёл внутрь. В квартире никого не было, следов обыска не обнаружено.
Позже Верзилов связался со своими коллегами в СМИ. Он рассказал, что его допрашивали по «московскому делу». По его словам, действия силовиков касались статей о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.
Допрос шёл 13 часов, после чего Верзилова отпустили. Однако на выходе из отделения на него напал провокатор. В результате полицейские отвезли его в ОВД по Мещанскому району. Его хотят арестовать на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве.
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Происшествия , Другое
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