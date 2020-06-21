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Взрыв в жилом доме в Киеве: погибли двое 

Майк Габриелян и ещё 33 5 минут назад
В девятиэтажном жилом доме в Киеве взорвался газ. Есть погибшие. О ЧП сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«В 10.00 в Дарницком районе на улице Саломеи Крушельницкой 1/5, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси, без последующего горения. Вслед за взрывом разрушились перекрытия 4, 5, 6, 7, 8 этажей», — сказано в сообщении ГСЧС Украины.
Два человека погибли. Трех удалось спасти из-под завалов. 21 человек эвакуирован.
На завалах работают спасатели и полицейские. Не исключено, что под руинами есть люди. На фото в соцсетях видно, что взрыв разрушил несколько квартир.
Причины ЧП пока неизвестны. Украинские СМИ вспоминают, что 16 июня в Киеве удалось предотвратить аналогичный взрыв — тогда пьяный мужчина открыл все конфорки газовой плиты и пытался взорвать собственную многоэтажку. Его вовремя задержала полиция.
Ранее «Рамблер» сообщал, что взрыв бытового газа произошёл в многоэтажке под Самарой.
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Происшествия , Видео , Конфликты , Украина , Киев
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