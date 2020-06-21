Двое детей попали под поезд в Подмосковье 

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Пригородная электричка сбила двоих детей в Московской области . Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июня, в районе станции «Расторгуево». Отмечается, что детей сбил электропоезд, следующий по направлению Москва — Ожерелье.

По информации ведомства, мальчик 2008 года рождения скончался, девочку 2007 года рождения доставили в местную больницу, передает РИА Новости.

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