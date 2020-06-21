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Взрыв бытового газа произошёл в многоэтажке под Самарой 

News.ru 33 минуты назад
В многоэтажке под Самарой взорвался газ
Фото: globallookpress.com
Взрыв бытового газа произошёл на кухне одной из квартир дома в Самарской области. В результате пострадала 55-летняя хозяйка квартиры.
Последующего пожара не произошло, обошлось выбитыми стёклами в квартире на первом этаже многоэтажки, сообщает Пятый канал.
Инцидент произошёл в ночь на 21 июня. Причины происшествия уточняются.
Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир на улице Кольцова в белорусской столице. Сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек из подъезда, где горела квартира.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Самара , Самарская Область
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