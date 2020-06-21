Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы кадры задержания устроившего теракт в Великобритании 

Lenta.ru и ещё 12 53 минуты назад
Появились кадры задержания устроившего теракт в Британии
Фото: globallookpress.com
В сети появилось видео задержания мужчины, устроившего теракт в центральном парке английского Рединга «Форбери Гарденс» вечером 20 июня. Кадры публикованы в Twitter пользователя @DawkinsReturns.
На записи несколько полицейских проводят задержание подозреваемого. Он лежит на земле, в то время как правоохранители расстегивают его верхнюю одежду, вероятно, чтобы проверить наличие оружия.
Как сообщает Sky News, задержанный мужчина — гражданин Ливии.
Ранее появились кадры с места проишествия. На них можно увидеть, как полицейские и добровольцы оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим. Один из них лежит в луже крови, ему проводят непрямой массаж сердца.
Неизвестный напал с ножом на граждан в парке Рединга вечером 20 июня. По предварительным данным, три человека скончались на месте, еще двое получили тяжелые ранения. Полиция задержала нападавшего, его мотивы и личность пока неизвестны. Позднее правоохранители признали произошедшее терактом.
Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
Видео дня. Москву затопило
Последние новости
Рассчитан рейтинг Лукашенко Рассчитан рейтинг Лукашенко Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Комментарии 3
Происшествия , В мире , Другое , Криминал , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Экс-боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки
Экс-боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали…
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали…
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение