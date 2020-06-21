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Три человека стали жертвами теракта в парке Рединга — СМИ 

Москва24 и ещё 5 9 минут назад
Названо число жертв теракта в Великобритании
Фото: Reuters
В центре английского города Рединг произошла резня. Об этом передает телеканал Sky News.
Сообщается, что произошедший инцидент в парке Forbury Gardens расценивается полицией как террористический акт.
По последним данным, жертвами произошедшей резни стали 3 человека. Еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Известно, что предполагаемый преступник был задержан. Подробной информации об этом пока нет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал случившееся. Так, он назвал произошедшее чудовищным.
"Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге", — написал Джонсон в своем Twitter.
Кроме того, премьер-министр поблагодарил чрезвычайные службы, которые проводят работу на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя. В результате проведенной операции были задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ.
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Происшествия , Африка , В мире , Катастрофы , Криминал , Борис Джонсон , ФСБ , Sky News
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