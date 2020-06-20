«Залитое бетоном тело»: мать жестоко убила мальчика

Астраханские следователи нашли замурованное в бетоне тело 12-летнего мальчика. Его еще в марте объявили в розыск, так как родители подали заявление об его исчезновении. По их словам, он ушел в школу и не вернулся домой. Однако следователи считают, что ребенка убила его мать, которая все это время публично заявляла о том, как убита горем и ждет возвращения сына.

Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета

«В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату», — говорится в сообщении.

По данным следователей, семейная пара обратилась к правоохранителям 6 марта этого года, заявив, что их сын исчез в неизвестном направлении. По их словам, двумя днями ранее он ушел из дома и не вернулся домой.

«Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив», — отмечается в заявлении СК.

У следствия есть своя версия происходившего: «Мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте».

В настоящее время мать убитого ребенка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

Тем временем СК по Астраханской области продолжает расследовать уголовное дело, которое было возбуждено «по факту безвестного исчезновения 12-летнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)».

«Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова», — заключили следователи.

Следственный комитет также разместил видео оперативных действий, на кадрах которого видно, как спасатели достают тело ребенка из-под бетона. При этом следователи не указывают имени матери ребенка, однако местные СМИ узнали в задержанной местную активистку, которая ранее состояла в партии «Справедливая Россия»

Так, например, издание «Пункт А» указывает, что женщина ранее была помощницей лидера астраханских эсэров Олега Шеина . Сам политик в комментарии «Говорит Москва» отметил, что из партии она вышла год назад, когда однопартийцы отказались ее поддерживать при выдвижении на пост губернатора. Шеин отметил, что они подумали, что у нее «происходит очень серьезный нервный срыв и нервный стресс, потому что без какой-то серьезной мотивации она бросилась с резкой критикой» против него и коллег.

«У нее неизвестно с чего возникла идея выдвижения в губернаторы. Парторганизация ее не поддержала и дальше пошло-поехало. Мне кажется, это было скорее, как неким катализатором. Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там, у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос», — сказал он.

В то же время Шеин не считает ее вспыльчивой. «Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове», — отметил политик.

Он также отметил, что был шокирован тем, как она «комуфлировалась». «Она же этой весной публично через соцсети рассказывала, что пропал ребенок, мальчик, большая трагедия. Мы все, конечно, очень переживали за это. Огромная масса людей высказывала свои симпатии в комментариях. Я ей, невзирая на всю эту склоку, тоже позвонил, выразил слова поддержки», — сообщил он.

По информации местных СМИ, родители ребенка говорили о том, что он является чемпионом спортивных соревнований, лауреатом музыкальных конкурсов, членом олимпийского резерва. В то же время они утверждали, что мальчик сбежал из дома и не собирается возвращаться. Сама же мать выкладывала в своих соцсетях посты о том, как она убита горем. Кроме того, женщина выкладывала видео, которые показывали ее любовь к сыну и горечь разлуки, передает «Пункт А».