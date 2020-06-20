Арестован «смотрящий» за российским регионом Касьян

В Твери арестован 59-летний местный житель, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и руководстве преступным миром региона. Об этом сообщает сайт СКР.
По данным следствия, осенью 2019 года криминальные авторитеты назначили подозреваемого «смотрящим» за Тверской областью. Его решения стали обязательными для местного криминалитета.
Речь идет о ранее судимом Алексее Касьяненко, известным в криминальных кругах как Касьян, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник.
«Будучи «смотрящим» за Тверской областью понимал, что занимает один из высших титулов преступной иерархии, и, соответственно, его решения и указания обязаны исполнять все лица, придерживающиеся преступной идеологии и занимающие более низкое положение», — говорится в сообщении следователей.
Авторитет хранил и пополнял преступную кассу (общак), занимался уголовно-воровской пропагандой в исправительных учреждениях Тверской области.
Также Касьян выполнял роль верховного судьи криминального мира области, контролируя исполнение воровских установок и карая нарушителей.
Незаконную деятельность Касьяна задокументировали ФСИН, МВД и ФСБ. Сразу после задержания в его жилище провели обыск. Изъяты предметы, «исключенные из гражданского оборота».
СКР возбудил уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что криминального авторитета Брянской области задержали в Дагестане.