Арестован «смотрящий» за российским регионом Касьян

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Твери арестован 59-летний местный житель, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и руководстве преступным миром региона. Об этом сообщает сайт СКР.

По данным следствия, осенью 2019 года криминальные авторитеты назначили подозреваемого «смотрящим» за Тверской областью . Его решения стали обязательными для местного криминалитета.

Речь идет о ранее судимом Алексее Касьяненко, известным в криминальных кругах как Касьян, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник.

«Будучи «смотрящим» за Тверской областью понимал, что занимает один из высших титулов преступной иерархии, и, соответственно, его решения и указания обязаны исполнять все лица, придерживающиеся преступной идеологии и занимающие более низкое положение», — говорится в сообщении следователей.

Авторитет хранил и пополнял преступную кассу (общак), занимался уголовно-воровской пропагандой в исправительных учреждениях Тверской области.

Также Касьян выполнял роль верховного судьи криминального мира области, контролируя исполнение воровских установок и карая нарушителей.

МВД и Незаконную деятельность Касьяна задокументировали ФСИН ФСБ . Сразу после задержания в его жилище провели обыск. Изъяты предметы, «исключенные из гражданского оборота».

СКР возбудил уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Расследование уголовного дела продолжается.