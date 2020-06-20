Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Смотрящий» за российским регионом Касьян арестован 

Майк Габриелян и ещё 2 21 минуту назад
Арестован «смотрящий» за российским регионом Касьян
Фото: РИА Новости
В Твери арестован 59-летний местный житель, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и руководстве преступным миром региона. Об этом сообщает сайт СКР.
По данным следствия, осенью 2019 года криминальные авторитеты назначили подозреваемого «смотрящим» за Тверской областью. Его решения стали обязательными для местного криминалитета.
Речь идет о ранее судимом Алексее Касьяненко, известным в криминальных кругах как Касьян, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник.
«Будучи «смотрящим» за Тверской областью понимал, что занимает один из высших титулов преступной иерархии, и, соответственно, его решения и указания обязаны исполнять все лица, придерживающиеся преступной идеологии и занимающие более низкое положение», — говорится в сообщении следователей.
Авторитет хранил и пополнял преступную кассу (общак), занимался уголовно-воровской пропагандой в исправительных учреждениях Тверской области.
Также Касьян выполнял роль верховного судьи криминального мира области, контролируя исполнение воровских установок и карая нарушителей.
Незаконную деятельность Касьяна задокументировали ФСИН, МВД и ФСБ. Сразу после задержания в его жилище провели обыск. Изъяты предметы, «исключенные из гражданского оборота».
СКР возбудил уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что криминального авторитета Брянской области задержали в Дагестане.
Видео дня. Москву затопило
Комментарии 15
Происшествия , Криминал , ФСБ , СКР , МВД , ФСИН , Lenta.ru , Тверская Область , Тверь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Запад ответил на статью Путина о Второй мировой
Запад ответил на статью Путина о Второй мировой
Появились подробности о состоянии Назарбаева
Появились подробности о состоянии Назарбаева
В герои-любовники Королева выбрала тракториста
В герои-любовники Королева выбрала тракториста
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение