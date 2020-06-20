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Слыл тихим: полицейский в Воркуте забил коллег лопатой 

Газета.Ru 28 минут назад
Слыл тихим: полицейский забил коллег лопатой
Фото: Газета.Ru
Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья. По данным следствия, мужчина приехал в служебный гараж, чтобы оставить машину, и остался выпить с коллегами. Вскоре между мужчинами возник конфликт, в результате которого сотрудник ОМВД схватил лопату и нанес собутыльникам раны, несовместимые с жизнью.
В Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег задержан полицейский. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
По данным следователей, преступление было совершено в ночь на 20 июня в гараже городского отдела полиции. Туда после смены приехал 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД и решил задержаться, чтобы выпить с коллегами. Однако вскоре между ними разгорелся конфликт на бытовой почве, и подозреваемый водитель устроил расправу прямо во время застолья.
«Обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по г. Воркуте и 49-летнего вольнонаемного слесаря указанной организации с множественными телесными повреждениями в области головы», — отчитались следователи.
По информации mk.ru, мужчина напал на собутыльников с оказавшейся под рукой лопатой. РЕН ТВ в свою очередь в качестве орудия преступления указывает нож. Издание также рассказало о сожительнице подозреваемого — женщина якобы устала ждать его дома и пошла в гараж, чтобы посмотреть обстановку. Все это время мужчина продолжал пить рядом с телами убитых коллег. Услышав шаги женщины, он закрылся в гараже и отказался ее впускать. В ответ на это она вызвала полицию.
Сам предполагаемый преступник позже решил скрыться с места происшествия на своей машине. В городе был объявлен план «Перехват», поэтому вскоре его удалось задержать у собственного дома. Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц».
«В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и места жительства подозреваемого. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, а также иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.
Произошедшее очень удивило коллег задержанного полицейского. По их словам, водитель дежурной части слыл тихим, неконфликтным человеком, увлекался охотой, передает mk.ru.
Разобраться в мотивах поведения преступника предстоит и сотрудникам регионального главка МВД. По результатам их проверки полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесет ответственность в соответствии с законом.
«Также будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом, и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее кровавая расправа над полицейскими произошла в августе 2019 года в Сургуте. Там 37-летний мужчина напал на правоохранителей, один из которых погиб, сообщали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.
По данным ведомства, 1 августа около 22:40 по местному времени (20:40 мск) в дежурную часть полиции поступил звонок о подозрительном мужчине, который прогуливался около одного из жилых домов. На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы.
Однако, когда двое полицейских попытались задержать мужчину, он выхватил нож и стал сопротивляться. В результате злоумышленник убил одного полицейского и ранил второго. Как пояснили в региональном управлении МВД, раненый полицейский в ходе потасовки успел применить табельное оружие и убил нападавшего.
По данным ТАСС, «подозрительный мужчина» оказался сотрудником территориального подразделения ГУ МЧС. Он работал в местной пожарной части №11, но в момент инцидента находился в отпуске.
По факту нападения на сотрудников полиции было возбуждено дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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Происшествия , Статьи , МЧС , МВД , РЕН ТВ , Московский комсомолец , Воркута
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