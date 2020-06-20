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Семья Захарова ответила на претензии защиты Ефремова 

Майк Габриелян и ещё 11 13 минут назад
Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не желают «заработать» на его гибели. Об этом сказал адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.
Так Добровинский заочно ответил адвокату актёра Ефремова. Ранее тот предположил, что в семье погибшего «всей толпой.. не отказались бы заработать».
Якобы по этой причине родственники настаивают, чтобы их всех признали потерпевшими.
«Наверное, господину Пашаеву так хочется видеть и говорить, что семья хочет "заработать". Если люди отказались, это не значит, что они торгуются. Люди просто не хотят брать деньги от Ефремова», — сказал Добровинский.
По его словам, от компенсации уже отказались трое родственников Захарова: вдова, её сын, брат. Адвокат не исключил, что семья предъявит актеру гражданский иск.
ДТП с участием актера Ефремова произошло на Смоленской площади 8 июня. Актёр на джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил травму головы и впоследствии умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что Ефремов был пьян. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что раскрыты результаты психиатрической экспертизы Ефремова.
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Происшествия , Видео , Общество , Александр Добровинский , Григорий Березкин , Сергей Захаров , РБК
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