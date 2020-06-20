Семья Захарова ответила на претензии защиты Ефремова 

Так Добровинский заочно ответил адвокату актёра Ефремова. Ранее тот предположил, что в семье погибшего «всей толпой.. не отказались бы заработать».

Якобы по этой причине родственники настаивают, чтобы их всех признали потерпевшими.

«Наверное, господину Пашаеву так хочется видеть и говорить, что семья хочет "заработать". Если люди отказались, это не значит, что они торгуются. Люди просто не хотят брать деньги от Ефремова», — сказал Добровинский.

По его словам, от компенсации уже отказались трое родственников Захарова: вдова, её сын, брат. Адвокат не исключил, что семья предъявит актеру гражданский иск.

ДТП с участием актера Ефремова произошло на Смоленской площади 8 июня. Актёр на джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил травму головы и впоследствии умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что Ефремов был пьян. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.