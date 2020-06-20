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Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Ефремова 

Майк Габриелян и ещё 23 17 минут назад
Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы, которую прошёл актёр Михаил Ефремов. Психиатры решили, что он вменяем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
«Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики», — сказал источник.
Он отметил, что Ефремов находился в депрессивном состоянии, но вел себя адекватно. Был корректен, вежлив, осознавал всё происходящее с ним.
В начале июня актер Ефремов в нетрезвом виде совершил ДТП со смертельным исходом. За рулем своего джипа он потерял управление, выехал на встречку и врезался в легкий фургон. Водитель Сергей Захаров умер в больнице из-за потери крови. Артист не пострадал, сейчас он находится под домашним арестом.
Вся семья погибла: страшная правда от адвоката Ефремова
Ранее «Рамблер» сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что вся его семья погибла в ДТП из-за пьяного водителя.
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Происшествия , Видео , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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