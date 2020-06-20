Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Ефремова 

Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы, которую прошёл актёр Михаил Ефремов . Психиатры решили, что он вменяем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики», — сказал источник.

Он отметил, что Ефремов находился в депрессивном состоянии, но вел себя адекватно. Был корректен, вежлив, осознавал всё происходящее с ним.

В начале июня актер Ефремов в нетрезвом виде совершил ДТП со смертельным исходом. За рулем своего джипа он потерял управление, выехал на встречку и врезался в легкий фургон. Водитель Сергей Захаров умер в больнице из-за потери крови. Артист не пострадал, сейчас он находится под домашним арестом.