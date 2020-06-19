Девочка погибла в банном комплексе в Перми

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми в бассейне утонула шестилетняя девочка.
Дело возбуждено против 43-летней жительницы города по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
«По данным следствия, 19 июня 2020 года в Индустриальном районе города Перми в банном комплексе в компании отдыхала 43-летняя женщина и её 6-летняя дочь. В результате ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию дочери, женщина оставила её без присмотра, девочка утонула в бассейне», — сообщили в СК.
Вскоре мама девочки будет допрошена.
Ранее в Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку.