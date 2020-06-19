Девочка погибла в банном комплексе в Перми

Все новости на карте

Ранее в Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку.

Дело возбуждено против 43-летней жительницы города по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга

RT на русском: последние новости

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым опровергла согласие на компенсацию

Дом моды Зайцева выразил соболезнования в связи с гибелью девушки при стрельбе на севере Москвы

СМИ сообщили о стрельбе в жилом доме на севере Москвы