Женщина взяла под контроль банду главного киллера России

Супруга главаря банды киллеров Аслана Гагиева по кличке Джако взяла под свой контроль деятельность ОПГ. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, женщину 1968 года рождения зовут Гузаль Мастуфакулова. Гагиев познакомился с ней во время учебы в московском институте. Они были на одном курсе, хотя Гузаль на два года старше Аслана.

«Симпатичная узбечка из интеллигентной семьи. Если бы вы с ней пообщались, были бы поражены тем, какая у нее красивая правильная русская речь», — рассказывает источник «МК».

По его словам, между супругами непростые отношения, тем не менее именно Гузаль является официальной женой Джако, она родила ему двоих детей.

При этом у Гагиева имеются еще как минимум три близкие подруги: две из них живут в Москве. Когда его задержали в Вене и отправили в тюрьму, пока решался вопрос об экстрадиции в Россию, к мужчине регулярно приходили три женщины, в том числе Гузаль. Она затем переехала в Австрию и осталась там жить. У нее имеется магазин сувениров и картин, еще было свое турагенство.

Источник рассказывает, что Гузаль была в курсе всех дел Джако. Она на одном из процессов сообщила, что Гагиев был знаком с Романом Цеповым — предпринимателем, близким к лидерам Тамбовской и Малышевской ОПГ.

Супруга Джако управляет активами мужа: квартирой в Австрии за 900 тысяч евро и тремя помещениями под магазины, четырехэтажным отелем в Черногории, домом на Майорке стоимостью пять миллионов евро, телерадиокомпанией и пищевым предприятием в Болгарии. Она также якобы пытается вернуть под свой контроль активы на 1,8 миллиарда евро.

Существует версия, что Гузаль организовала похищение сына адвоката Константина Скрыпника, проходящего свидетелем по делу Джако и имеющего некие документы, которые могут помочь в возврате активов, однако источник «МК» опровергает эту версию. Он полагает, что похищение сына инсценировал сам Скрыпник. Ему принадлежала московская гостиница «Арт Отель», которую банда Гагиева использовала как штаб-квартиру, поэтому мужчина был свидетелем многих встреч бандитов. На следствии он дал изобличающие показания на боевиков Джако.

По версии следствия, Аслан Гагиев создал свою группировку в 2007 году. В ее состав входили около 30 человек, которые совершили 60 громких убийств в Москве и на территории Северной Осетии.