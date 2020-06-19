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Бывший боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки в больнице 

Lenta.ru 53 минуты назад
Экс-боец «Бешеной роты» умер после падения с каталки
Фото: Соцсети
В Туле возбудили уголовное дело после смерти в больнице бывшего бойца «Бешеной роты» Константина Красикова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
страница «Музей боевого братства» во «ВКонтакте»
Мужчина был госпитализирован в Новомосковсковкую городскую больницу в конце мая с диагнозом «шок неясной этиологии». Спустя несколько часов его экстренно перевезли в Областную клиническую больницу уже с другим диагнозом — закрытая черепно-мозговая травма. В следующие сутки Красиков умер.
По данным следствия, один из медбратьев рассказал, что пациента уронили, когда переносили с каталки на кушетку. Он ударился головой о кафельный пол, это вызвало отек мозга и смерть. Эту версию в настоящий момент называют основной. При этом не исключается, что Красикова могли избить из-за того, что он высказал недовольство условиями в медицинском учреждении и лечением.
Сотрудников Новомосковсковкой больницы проверяют на полиграфе. Расследование ведут следователи по особо важным делами.
Константин Красиков во время Первой Чеченской войны служил в 166-й мотострелковой бригаде майора Алексея Ефентьева, известного по позывному «Гюрза». Среди чеченских боевиков роту называли бешеной — новоприбывшие бойцы снимали повязку с убитых ими боевиков и отрезали им уши, так как считалось, что Аллах забирает шахида (террориста-смертника) в рай за уши.
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Происшествия , Константин Красиков
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