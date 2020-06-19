Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП

Как сообщал «Рамблер», ДТП с участием Ефремова произошло в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Сразу после ДТП появились слухи, что Ефремов находился в машине не один. В частности, сообщалось, что его пассажирами были актер Иван Стебунов и его жена. В полиции эту информацию опровергли: все очевидцы подтвердили, что в авто больше никого не было.

Однако Барецкий с этим поспорил. Он заявил, что познакомился с Ефремовым через музыканта Сергея Шнурова , они якобы иногда выпивали вместе, в том числе и в вечер ДТП.

«Это правда! Я был в той машине с Мишей Ефремовым. Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный и я боюсь последствий….» — заявил шоумен.

Затем он сказал, что в машине было больше двух пассажиров, все они якобы покинули место происшествия.

«Удар был не сильный, и я до сих пор не понимаю, почему были такие последствия. Я вообще практически без ссадин. Немного стукнулся головой», — сказал он.

Барецкий заявил, что не предлагал помощь вдове водителя, так как она «женщина принципиальная». Шоумен сказал, что осуждает пьяную езду, но «пол-Москвы так ездит».