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Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
В республике Беларусь в реке Неман по неизвестным причинам сейчас происходит массовый мор рыбы. Специалисты выясняют, почему так происходит. На данный момент основными версиями являются слишком жаркая температура воздуха или слив промышленных отходов предприятий в воду. Гродненские рыбаки говорят, что замечали какую-то маслянистую пленку на воде, а также чувствовали неприятный запах, идущий от реки. Мертвая рыба стала появляться вечером 12 июня, к утру следующего дня ее стало больше. «Каждый год в одно и тоже время у нас на Немане мор рыбы — вся на поверхности, — рассказывает рыбак Валерий. — Мне кажется, кто-то химикаты сливает в Неман, и из-за этого массово погибают рыбы и раки».
Происшествия , Видео
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