Адвокат семьи Захарова оценил экспертизу Ефремова

Александр Добровинский, представляющий интересы родственников, дал положительную оценку данным судебно-психиатрической экспертизы, по которым Михаила Ефремова признали вменяемым.
«У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?» — приводит его слова news.ru.
Адвокат отметил, что теперь на ход дела экспертиза повлиять не может.
Если бы она признала Ефремова больным, то актера отправили бы на принудительное лечение.
А так он — полностью отвечающий за свои поступки взрослый человек, который будет наказан по всей строгости закона.
Напомним, что Ефремов, находясь за рулем своего внедорожника и пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и столкнулся с фургоном.
Водитель автофургона Сергей Захаров скончался в больнице.
Как ранее писал «Рамблер», соседи артиста в Юрмале (там у Михаила находится двухэтажный коттедж) считали его довольно тихим и спокойным.
Никаких скандальных выходок, связанных со злоупотреблением спиртного, там за Ефремовым не заметили.