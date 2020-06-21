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Адвокат Захаровых доволен: Ефремова признали вменяемым 

Ирина Лебедева и ещё 2 13 минут назад
Адвокат семьи Захарова оценил экспертизу Ефремова
Фото: globallookpress.com
Александр Добровинский, представляющий интересы родственников, дал положительную оценку данным судебно-психиатрической экспертизы, по которым Михаила Ефремова признали вменяемым.
«У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?» — приводит его слова news.ru.
Адвокат отметил, что теперь на ход дела экспертиза повлиять не может.
Если бы она признала Ефремова больным, то актера отправили бы на принудительное лечение.
А так он — полностью отвечающий за свои поступки взрослый человек, который будет наказан по всей строгости закона.
Напомним, что Ефремов, находясь за рулем своего внедорожника и пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и столкнулся с фургоном.
Водитель автофургона Сергей Захаров скончался в больнице.
Как ранее писал «Рамблер», соседи артиста в Юрмале (там у Михаила находится двухэтажный коттедж) считали его довольно тихим и спокойным.
Никаких скандальных выходок, связанных со злоупотреблением спиртного, там за Ефремовым не заметили.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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