Адвокат семьи Захарова оценил экспертизу Ефремова

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«У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?» — приводит его слова news.ru.

Адвокат отметил, что теперь на ход дела экспертиза повлиять не может.

Если бы она признала Ефремова больным, то актера отправили бы на принудительное лечение.

А так он — полностью отвечающий за свои поступки взрослый человек, который будет наказан по всей строгости закона.

Напомним, что Ефремов, находясь за рулем своего внедорожника и пребывая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и столкнулся с фургоном.

Как ранее писал «Рамблер», соседи артиста в Юрмале (там у Михаила находится двухэтажный коттедж) считали его довольно тихим и спокойным.

Никаких скандальных выходок, связанных со злоупотреблением спиртного, там за Ефремовым не заметили.