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Появились детали жизни застрелившего бывшую девушку 

Мария Иванова и ещё 8 20 минут назад
Москвич Севастьян Путинцев, застреливший двух женщин и ребенка, был безработным и нигде не учился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 21-летнего Путинцева отчислили из института. Чем он занимался в последнее время, неизвестно.
Источник ТАСС отметил, что разрешение на оружие Путинцев получил сразу после 18-летия. В полиции считают, что преступление не было спонтанным, он готовился к нему заранее.
Как сообщал «Рамблер», 18 июня Путинцев открыл стрельбу в одной из квартир дома, расположенного на улице Приорова в Москве. Он убил свою бывшую девушку, 24-летнюю Елизавету Хлюпину, ее сына 2019 года рождения и ее мать, а затем покончил с собой.
Собеседник ТАСС заявил, что Путинцев расстрелял Хлюпину в упор в лицо из карабина.
Telegram-канал Mash сообщал, что Путинцев хотел возобновить отношения после того, как «повел себя очень плохо», но девушка возвращаться к нему не хотела.
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Происшествия , Видео , Криминал , Убийство , ИТАР-ТАСС
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