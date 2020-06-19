Москвич Севастьян Путинцев, застреливший двух женщин и ребенка, был безработным и нигде не учился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 21-летнего Путинцева отчислили из института. Чем он занимался в последнее время, неизвестно.

Источник ТАСС отметил, что разрешение на оружие Путинцев получил сразу после 18-летия. В полиции считают, что преступление не было спонтанным, он готовился к нему заранее.

Как сообщал «Рамблер», 18 июня Путинцев открыл стрельбу в одной из квартир дома, расположенного на улице Приорова в Москве. Он убил свою бывшую девушку, 24-летнюю Елизавету Хлюпину, ее сына 2019 года рождения и ее мать, а затем покончил с собой.

Собеседник ТАСС заявил, что Путинцев расстрелял Хлюпину в упор в лицо из карабина.