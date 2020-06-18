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Истребитель США упал в море 

Вероника Полынина 49 минут назад
Истребитель США упал в море
Фото: Wikipedia
Истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet ВМС США разбился в Филиппинском море, передает телеграм-канал «Военный осведомитель».
Пилотам удалось успешно катапультироваться, в море их подобрал авианосец USS Theodore Roosevelt, затем они были эвакуированы вертолетом.
F/A-18F Super Hornet — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик; глубокая переработка истребителя F/A-18. Самолет состоит на вооружении ВМС США и ВВС Австралии.
Как сообщал «Рамблер», в мае в американском штате Флорида разбился истребитель пятого поколения F-35A Lightning II, пилот выжил. Неделей ранее там же разбился истребитель пятого поколения F-22 Raptor.
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Происшествия , США
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