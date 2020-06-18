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В агентстве «Слава Зайцев» рассказали о девушке, погибшей во время стрельбы в Москве 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
У «Славы Зайцева» рассказали об убитой в квартире девушке
Фото: соцсети
В модельном агентстве "Слава Зайцев" рассказали о девушке, погибшей в результате стрельбы на севере Москвы, сообщает РБК.
Сообщается, что она проходила там курсы в прошлом году. Однако в основной состав агентства девушка не прошла.
"В прошлом году она проходила у нас двухмесячные курсы по дефиле, но не прошла в основной состав. После этого мы о ней ничего не слышали", — заявили в агентстве.
Уточняется, что она не работала в нем и не участвовала в показах модельера Вячеслава Зайцева. В агентстве подчеркнули, что сожалеют о смерти девушки.
Инцидент произошел в доме 38 по улице Приорова. О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина открыл стрельбу в одной из квартир, а затем забаррикадировался в ней.
Впоследствии было установлено, что в результате инцидента погибли четыре человека — мужчина, ребенок и две женщины. По предварительным данным, одним из них был стрелявший, который покончил с собой.
По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по части "а" пункта 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
По данным СМИ, жертвой обвиняемого стала Елизавета Хлюпина, которая рассталась с молодым человеком. Ранее он приходил к окну бывшей девушки и просил у нее прощения. Она не приняла извинения.
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Происшествия , Криминал , Вячеслав Зайцев , Слава Зайцев , Генпрокуратура РФ , СКР , Москва
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