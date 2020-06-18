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Погибла актриса Галина Дашевкая, сыгравшая в «Белом солнце пустыни» 

Вероника Полынина 1 час назад
Погибла актриса из «Белого солнца пустыни»
Фото: kino-teatr.ru
Заслуженная артистка России Галина Дашевкая погибла в результате несчастного случая, передает телеграм-канал 112.
Дашевскую сбил поезд в Подмосковье. От полученных травм актриса скончалась.
Галине Дашевской было 79 лет, с 1964 года она служила в театре Моссовета. Среди кино— и ТВ-фильмов с ее участием: «Поезд милосердия», «Июльский дождь», «Происшествие, которого никто не заметил», «Отпуск, который не состоялся», «Соль земли», «Операция на сердце», «Жалоба», «Красная стрела», «Падение», «Люди и тени. Секреты кукольного театра», «Глухарь», «Погоня за тенью», «Катя и Блэк». В культовом фильме «Белое солнце пустыни» Дашевская сыграла Джамилю, жену Абдулы.
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Происшествия , Галина Дашевская , Московская область
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