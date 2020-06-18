Погибла актриса из «Белого солнца пустыни»

Заслуженная артистка России Галина Дашевкая погибла в результате несчастного случая, передает телеграм-канал 112.

Дашевскую сбил поезд в Подмосковье . От полученных травм актриса скончалась.

Галине Дашевской было 79 лет, с 1964 года она служила в театре Моссовета. Среди кино— и ТВ-фильмов с ее участием: «Поезд милосердия», «Июльский дождь», «Происшествие, которого никто не заметил», «Отпуск, который не состоялся», «Соль земли», «Операция на сердце», «Жалоба», «Красная стрела», «Падение», «Люди и тени. Секреты кукольного театра», «Глухарь», «Погоня за тенью», «Катя и Блэк». В культовом фильме «Белое солнце пустыни» Дашевская сыграла Джамилю, жену Абдулы.